В Киеве чешут затылки: Пение «Ще не вмерлы» не помогло

26.07.2019, Киев, Игорь Петров

Захватившие власть на Украине «патриоты», ежедневно по пять раз исполняющие гимн «Ще не вмерла», не смогли обеспечить рост благосостояния населения, зато превратили бывшую советскую республику в колонию наднациональных финансовых структур.

Об этом на круглом столе в Киеве заявил народный депутат Украины VI, VII созывов Олег Зарубинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Надо понять, какое место мы занимаем в мире. Мы – часть псевдолиберального пространства, часть т.н. открытой экономики, которая является фейком? Вы же видите, что США делают, когда им не нравится китайская торговля – забывают о всякой свободной торговле, закрывают рынки. То есть действуют так, как им нужно.

Не являемся ли мы просто инструментом реализации стратегии МВФ? Нельзя быть инструментом реализации наднациональной стратегии, когда она не совпадает с украинской.

Можно и в вышиванках ходить, и гимн петь пять раз подряд, но мне кажется, экономический патриотизм намного важнее. И часто у того, кто пять раз подряд поет гимн с рукой на сердце, никакого экономического патриотизма нет», – сказал Зарубинский.