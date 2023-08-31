В Киеве цитируют Энгельса и жалуются на «разложение украинской нации»

Ради прикрытия воровства политической верхушки украинское руководство делает «главными коррупционерами» ненавидимых народом военкомов.

Об этом в эфире интернет-канала «Дикий Live» заявил киевский политолог Дмитрий Корнейчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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А с другой стороны есть другая реальность. Там постоянно ловят продажных военкомов, продажных сотрудников ТЦК, продажных врачей с медицинских комиссий, продажных посредников. Толпы каких-то продажных мелких сошек, связанных с военкоматами. И такое ощущение, что вся коррупция, которая только может быть на Украине, они там. Там деребанят сотни миллиардов», – сказал Корнейчук.

«Существует две параллельные реальности. В одной мы видим большое количество коррупционных скандалов с участием ближайшего окружения Зеленского, и в которых проходят сотни миллиардов. Причём эти скандалы мы видели с 2019 года. На это не обращается внимания, это тема, которую нельзя обсуждать.

Политолог подчеркнул, что таким образом Зе-власть отвлекает внимание общества и Запада от собственного воровства.

«Нам сознательно создают картинку страшной коррупции в военкоматах, хотя она там и была. И когда президент рассказывает, что «пришло время назвать госизменников», то я понимаю, что почему-то этими госизменниками будут не какие-то резниковы. Это будет направлено на продажных военкомов и врачей – вот страшные госизменники.

Это пиар-акция, направленная на то, чтобы показать, что Зеленский якобы борется с коррупцией. Но коррупция выборочная – есть топ-коррупция, на неё нельзя обращать внимания, и президент этого «не видит». При этом президент видит страшную и ужасную коррупцию в военкоматах.

Это всё имитация будрой деятельности, технологии по отвлечению внимания общественности.

Общество на это смотрит и понимает, что это всё безнадёга, тотальная безнаказанность, и люди опускают руки. На самом деле коррупционная безнаказанность – это сильнейшая демотивация общества во время войны.

Но наверное, это делается специально. Как я понимаю, им надо демотивировать общество, чтобы у военных опустились руки, у волонтёров. И когда всё общество впадёт в депрессию от того, что ничего не меняется, нам подсунут заморозку войны, и мы это просто проглотим», – резюмировал Корнейчук.