07.06.2018, Киев, Максим Карпенко

1 316 просмотров

В Киеве цыгане захватили Голосеевский парк

Цыгане разбивают свои лагеря в киевском национальном парке «Голосеевский» и вырубают старые дубы для растопки костров.

Об этом с своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет сотрудник парка Александр Соколенко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

По его словам, разбившие палаточный городок цыгане выгоняют лесников и грозят расправой общественникам, а полиция игнорирует многочисленные жалобы.

«В лесу обустроены кустарные помещения, землянки, печи. Уничтожено почвенный и растительный покров, территорию вокруг засорены продуктами жизнедеятельности и бытовыми отходами. Работников лесопарка на захваченную территорию цыгане не допускают, при этом самовольно валят лес, преимущественно дубы, и используют их как дрова для обогрева и приготовления пищи”, – пишет эколог.

“Полиция игнорирует обращения администрации НПП “Голосеевский” и КП “Святошинское ЛПГ”. Официальные обращения в полицию остаются без результата. 6 июня во время проверки 122 квартала цыгане напали на сотрудников службы государственной охраны ПЗФ и активистов, которые попытались попасть на самозанятую территорию, и забросали их камнями», – сообщает Соколенко.