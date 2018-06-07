07.06.2018, Киев, Максим Карпенко
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Киев, Скандал, Украина, Экология

В Киеве цыгане захватили Голосеевский парк


Цыгане разбивают свои лагеря в киевском национальном парке «Голосеевский» и вырубают старые дубы для растопки костров.

Об этом с своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,  пишет сотрудник парка Александр Соколенко.

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По его словам, разбившие палаточный городок цыгане выгоняют лесников и грозят расправой общественникам, а полиция игнорирует многочисленные жалобы.

«В лесу обустроены кустарные помещения, землянки, печи. Уничтожено почвенный и растительный покров, территорию вокруг засорены продуктами жизнедеятельности и бытовыми отходами. Работников лесопарка на захваченную территорию цыгане не допускают, при этом самовольно валят лес, преимущественно дубы, и используют их как дрова для обогрева и приготовления пищи”, – пишет эколог.

“Полиция игнорирует обращения администрации НПП “Голосеевский” и КП “Святошинское ЛПГ”. Официальные обращения в полицию остаются без результата. 6 июня во время проверки 122 квартала цыгане напали на сотрудников службы государственной охраны ПЗФ и активистов, которые попытались попасть на самозанятую территорию, и забросали их камнями», – сообщает Соколенко.

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