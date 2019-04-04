В Киеве делают ставки на “гладиаторские бои” между Зеленским и Порошенко

04.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко принял правильное решение, согласившись принять вызов на дебаты, брошенный ему лидером гонки Владимиром Зеленским.

Такое мнение высказал на своей страничке в соцсети волонтер ВСУ и экс-кандидат в президенты Украины Юрий Касьянов, передает корреспондент ПолитНавигатора.

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“Пётр Алексеевич согласился таки на стадион. Правильное решение. Отступать некуда. Гладиаторские бои всегда были любимейшим развлечением публики. Струсивших скармливали диким зверям. Так что запасаемся попкорном и занимаем лучшие места. В живых останется только один. (аллегория)”, – написал он.

Касьянов использовал аналогию с древнеримскими гладиаторскими боями чтобы описать свое видение ситуации перед дебатами Зеленского и Порошенко.

“Действующего президента на арене я вижу в роли тяжеловооружённого гладиатора-секутора, медленно и уверенно наступающего на своего противника, подавляющего его своей проверенной, выверенной демагогией про армию, мову, веру.

Зеленскому подойдёт роль гладиатора-ретиария, тактика которого и экипировка специально заточены для боя с секутором. Вооружение ретиария – трезубец и сеть, тактика – отступление, заманивание противника с мгновенными выпадами. Уклоняясь от меча секутора, ретиарий должен навязать ему свою программу неопытного в государственных делах, но относительно честного человека, и, в конце-концов, надёжно поймать противника в сети его собственного вранья. И прикончить трезубом.

В общем, будет интересно. А что касается законности… Закон регламентирует проведение официальных дебатов, но что мешает двум мужчинам встретиться для выяснения отношений где и угодно и когда угодно?.. Неофициально убить друг друга они могут в любое другое удобное для публики время. (шутка)”, – написал Юрий Касьянов.

“Ставлю на Зеленского”, – добавил он.

Напомним, Владимир Зеленский дал Порошенко 24 часа на раздумья и вызвал на открытые дебаты на НСК “Олимпийский” в Киеве, предложив действующему президенту пройти тесты на алкоголизм и наркоманию, а также извиниться перед “минимум третью жителей Украины” за оскорбления в их адрес со стороны президентских пропагандистов и самого Порошенко.

Спустя 12 часов после обьявления ультиматума у Порошенко согласились на условия Зеленского.