В Киеве делают ставки – сколько продержится «правительство хипстеров»

16.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Нынешний Кабмин Алексея Гончарука проработает в своем «технократическом» составе не более, чем полгода, максимум 9 месяцев, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Такой прогноз сделал украинский политолог Вадим Карасев.

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“Если в информпространство попадают лишь отдельные признаки недовольства президента Зеленского и его Офиса командой Алексея Гончарука, то на уровне «глубинного государства» бурление идет полным ходом. Отголоски этих процессов – это, в первую очередь, слухи о назначении «настоящим» премьер-министром Валерия Хорошковского после того, как в политику «наиграется» «хипстерское» правительство Гончарука”, – пишет Карасев на своей страничке в соцсети.

По пего прогнозу, вместе с «молодняком» исполнительную власть должен покинуть и «вечный» глава МВД Арсен Аваков.

“Тот факт, что публично ему дали время до нового года в качестве испытательного срока – не более, чем очковтирательство для непосвященных”, – считает политолог.

По словам Карасева, маркером профнепригодности нынешнего состава Кабмина может стать отопительный сезон.

“Хороший повод для того, чтобы выставить претензии Гончаруку и профильному министру Алексею Оржелю за потерю контроля над энергосектором. Если они вообще когда-то его имели”, – считает Карасев.

Также политолог уверен в неизбежности социального взрыва на угледобывающих предприятиях – это, по мнению Карасева, лишь вопрос времени, “как и проблемы в энергосистеме под управлением “профессионалов”.

Вадим Карасев говорит, что у олигарха Игоря Коломойского готовят нынешнего помощника Зеленского Андрея Геруса на роль нового министра энергетики. о словам Карасева – “это уже секрет Полишинеля”. “Более того, если оппозиционно настроенные политики видят в формуле «Герус=Коломойский» чистое зло, то сами «фигуранты», похоже, гордятся этой связью и готовы ее выпячивать чем дальше, тем больше. Ведь на ответственном посту министра не должны быть двузначностей, кто чей человек”, – пишет политолог.