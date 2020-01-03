03.01.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Киев, Местная власть, Политика, Скандал
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В Киеве демонтировали часть архитектурного ансамбля могилы Ватутина

В украинской столице коммунальщики демонтировали и заменили бюджетными аналогами фонарные столбы, установленные в Мариинском парке в 1950-х годах.

Об этом, ссылаясь на блог исследователя архитектуры Семена Широчина, пишет киевский портал «Хмарочос».

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«Во время ремонта освещения в Мариинском парке оригинальные фонарные столбы из чугунного литья 1950-х заменили очередными товарами в стиле «из эпицентра». И все это – за наши с вами 18 миллионов гривен», – написал Широчин.

В то же время он указывает, что фонари были демонтированы самовольно, поскольку не подпадали под закон о декоммунизации.

«Примечательно, что на столбах отсутствует какая-либо советская символика. Частью их декора был национальный, флористический орнамент. Эти фонари разрабатывали по оригинальному, нетипичному проекту, что сделало их одним из заметных маркеров Мариинского парка», – прокомментировал ситуацию Широчин.

Кроме того, отмечает краевед Антон Короб, фонари проектировались как часть мемориального ансамбля – могилы генерала Ватутина, похороненного в Мариинском парке.

Статус тих фонарей был закреплен постановлением Кабмина от 03.09.2009 № 928.

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