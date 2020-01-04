В Киеве демонтировали элементы захоронения генерала Ватутина

04.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Киевские коммунальщики в Мариинском парке заменили более дешевыми китайскими аналогами фонарные столбы, установленные в 1950-х годах, нарушив часть мемориального ансамбля – могилы руководившего операцией по освобождению столицы УССР от гитлеровцев советского генерала Ватутина. Захоронение ранее неоднократно подвергалось нападениям украинских нацистов, требующих сноса памятника.

Об этом на своей странице в «Facebook» сообщил киевский исследователь архитектуры Семен Широчин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во время ремонта освещения в Мариинском парке оригинальные фонарные столбы из чугунного литья 1950-х заменили очередными товарами в стиле «из эпицентра». И всё это – за наши с вами 18000000 гривен», – написал эксперт.

Видеоролик с удручающими кадрами «реставрации» опубликовал канал «ТV Фокус».

При этом, как утверждает Широчин, фонари были демонтированы самовольно, поскольку не подпадали под закон о декоммунизации

«Примечательно, что на столбах отсутствует какая-либо советская символика. Является их декора был национальный, флористический орнамент. Эти фонари разрабатывали по оригинальному, нетипичным проектом, и это сделало их одним из заметных маркеров Мариинского парка», – цитирует исследователя киевское издание «Хмарочёс».

Эти фонари проецировались как часть мемориального ансамбля – могилы генерала Ватутина. Это означает, что их статус также закреплен постановлением Кабмина от 03.09.2009 № 928, подчеркнули в издании.