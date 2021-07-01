В Киеве до смерти напуганы гуманитарной политикой РФ в Европе и мире

01.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Русские культурные центры, один из которых в Киеве в 2014 году уничтожили майданщики, появляются не только в Европе, но и по всему миру.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила кандидат политических наук, проректор Киевского национального университета им. Шевченко по научно-педагогической работе русофобка Елена Добржанская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хочу начать с 2015 года, и для нас это очень показательно, с точки зрения лет, с которых принималась та или иная нормативная база. У нас 13-14 год, а в 2015 году утверждается концепция государственной поддержки и продвижения русского языка за границей.

Если мы будем говорить дальше, об очень важном документе, он с 16-го по 30-й год – это стратегия государственной культурной политики, которая сформирована была уже в 16-м году. Это очень важно понимать, и она до 30-го года. И эти документы, которые по поддержке русского языка, стратегия государственной культурной политики, и это указ, который утверждает концепцию внешней политики РФ. На самом деле, там много совпадений, там общие акценты, там, безусловно, ключевым акцентом будет русский язык. Он должен быть языком, который должен распространяться, и который является показателем имиджа РФ в мире, то есть, они определяют русский язык ключевой позицией», – тревожится Добржанская. «Важно сказать о том, что это на самом деле очень мощная сеть, и русские культурные центры не только в Европе, на самом деле, они созданы во всем мире. Когда-то в 14-м году в университете Шевченко, в жёлтом корпусе нашей библиотеки Максимовича мы в большой спешке закрывали такой русский культурный центр, который в своё время был открыт. Все мы радовались, когда он открывался, тут речь была о мульти-культи, все счастливые, помогают, все братья, но в 14-м году все столкнулись с реальными лицами РФ и намерениями», – рассуждает «эксперт». «Хотя, опять же, важно читать документы, если мы говорим противодействовать, то много чего мы можем предвидеть, если мы будем внимательно мониторить, что пишет РФ, что пишут её научные деятели, какая нормативная база, на которую они опираются на государственном уровне», – признала Добржанская.