В Киеве догадались, зачем Россия бьёт по энергетике Украины

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США не заинтересованы в длительной войне на Украине, так как вынуждены нести расходы на поддержание киевского режима, распыляясь в условиях необходимости противостояния с Китаем.

Об этом в эфире каналу «Да, это так» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Бортника, удары России по украинской энергетике многократно увеличивают расходы Запада на поддержку своих марионеток.

«Америка и государства, война на территории которых не идет, они смотрят на два-три-пять-десять лет вперед. Они понимают, что ресурсная база России позволяет воевать очень долго. Удары по украинской инфраструктуре энергетической приводят к увеличению цены этой войны, в том числе и для западных партнеров. Больше денег надо давать Украине, потому что экономика ложится абсолютно полностью. Об этом прямо говорит наш Национальный банк. Они понимают, что в этой ситуации длинной войны, даже если в ней не будет победителя прямого, выигрывает Китай, потому что те усилия по ограничению роста Китая, глобальной конкуренции Китая, которые сейчас должны были быть направлены западным миром, они сейчас в значительной мере направлены в Украину. Они понимают, что, чем больше длится война, тем больше рисков ядерной эскалации, перенос этой войны в другие регионы. Вот, российско-иранское сотрудничество ведет к резкому усилению, военно-технологическому, Ирана в пику Израилю, ключевому партнеру США в регионе. И таких историй с Иранами, Венесуэлами, Африкой может быть больше в будущем. Ситуация не резко, но идет по пути расбалансировки глобальной, в чем глобально США, конечно, не заинтересованы… Они заинтересованы зафиксировать точку умеренного поражения России, они готовы на это – зафиксировать умеренное поражение России без ее разгрома. Но где эта точка умеренности, сейчас и решалось, в том числе, между Зеленским и Байденом», – заявил Бортник.