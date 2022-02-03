Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня встретил своего турецкого коллегу Реджепа Эрдогана в Киеве.

Встреча произошла в Мариинском дворце, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

После исполнения гимнов государств президент Эрдоган в сопровождении Зеленского подошёл к почётному караулу и выкрикнул бандеровский клич «Слава Украина!», который после госпереворота был утвержден в качестве военного приветствия.

«Героям слава!» – отозвалась украинская шеренга.

Сделав «круг почёта» по площади перед дворцом, лидеры государств вернулись к делегации, после чего оркестр начал исполнять марши.

Примечательно, что перед встречей президентов порог парадного входа во дворец подметали женщины жёлтым и «блакитным» вениками.