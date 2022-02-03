В Киеве дорогу Эрдогану подмели желто-синими вениками
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня встретил своего турецкого коллегу Реджепа Эрдогана в Киеве.
Встреча произошла в Мариинском дворце, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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После исполнения гимнов государств президент Эрдоган в сопровождении Зеленского подошёл к почётному караулу и выкрикнул бандеровский клич «Слава Украина!», который после госпереворота был утвержден в качестве военного приветствия.
«Героям слава!» – отозвалась украинская шеренга.
Сделав «круг почёта» по площади перед дворцом, лидеры государств вернулись к делегации, после чего оркестр начал исполнять марши.
Примечательно, что перед встречей президентов порог парадного входа во дворец подметали женщины жёлтым и «блакитным» вениками.
Спасибо!
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