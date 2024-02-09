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Проводя мобилизацию, киевские власти должны действовать жёстче, и меньше оглядываться на Конституцию, права человека и даже уголовный кодекс, иначе, как показывает практика, ситуация может выйти из-под контроля.

Об этом говорили участники эфира на канале киевской пропагандистки Натальи Мосейчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии разбирали инцидент, произошедший в селе Космачи Ивано-Франковской области, где разъярённая толпа избила женщину с ребёнком из-за того, что её заподозрили в сотрудничестве с ТЦК.

Пострадавшая ехала в «Новую почту» из соседнего села, её остановили с обвинениями в том, что она по заданию военкомов вела разведку в населённом пункте на предмет количества мужчин призывного возраста.

При этом толпа состояла из родственниц уклонистов. Следственные органы работают над тем, как квалифицировать инцидент, с жителями села проведены «разъяснительные беседы».

Мосейчук сказала, что испытала дежавю, припомнив Новые Санжары Полтавской области, когда в 2020 году население устроило «майдан» из-за решения правительства разместить в местном госпитале на карантин эвакуированных из Китая.

«Эти Санжары во время войны – это ни в сраку, ни в Красную армию. И что вы будете делать с обществом, у которого такая реакция? Это при том, что в этом регионе в каждой хате вот такенный портрет Шевченко висит, и все бьют себя в груди, что страшные патриоты. Неудобно как-то вышло», – сказала Мосейчук.

Депутат «Слуги народа», заместитель председателя Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев признал, что имеет место прокол властей в вопросе мобилизации.

«Проблема в том, что коммуникация с законом о мобилизации была провалена с самого начала. Вместо того, чтобы постепенно говорить с обществом, что это необходимо, что другого выхода у нас нет, что мы должны не усиливать мобилизацию, а искать новые подходы», – лепетал Чернев.

Однако его перебил бывший командир запрещённого в РФ «Азова», а ныне замком 3 ОШБ, майор ВСУ Максим Жорин, который призвал не церемониться и сажать всех виновных.

«Я считаю, что это вообще не имеет отношения к законопроекту, тут проблема в другом. В слабости, в позорно слабой позиции по отношению к таким ситуациям. Мы должны абсолютно жестко реагировать на такие вещи. Все, кто имели отношение к организации этого мероприятия, должны быть жёстко наказаны. «Проведена беседа» – это даже не смешно. [Посадите женщину в тюрьму? – удивилась Мосейчук] Еесли она устраивает такие вещи, то какая разница. Женщина или мужчина – какая разница, кто организовал эту акцию? Это мероприятие является антигосударственным сейчас. Никаких разъяснительных работ не может быть. А если мы завтра их увидим в других областях, тоже будем говорить, что там женщины были? Женщинам можно делать государственный переворот, а мужчинам нельзя?», – возмущался Жорин.

Обслуживающий офис Зеленского политолог Владимир Фесенко также призвал к силовым действиям против сопротивляющихся.

«Государство в таких ситуациях, это касается и мобилизации, и многих других вещей, должно демонстрировать силу. Этого не нужно бояться, особенно в условиях войны. Иначе мы начнём в тылу разваливаться», – сказал Фесенко.

В свою очередь, известный украинский пропагандист Мыкола Вересень вообще призвал не обращать внимания во время войны ни на Конституцию, ни на уголовный кодекс.

«Сейчас, я когда читаю политиков – «это против Конституции», слушайте, у нас есть уголовный кодекс, там написано: убивать людей нельзя, за это попадаем в тюрьму. А сегодня, если я завалю кацапа, мне орден дадут! Это всё не соответствует уголовному кодексу, это всё не соответствует Конституции. Когда говорят – нельзя, нельзя, это нельзя, я говорю: окей, а как тогда проводить мобилизацию, а как тогда всё это будет работать, когда того нельзя, этого нельзя, то нарушает, это нарушает. Война нарушает всё! Будем строить во время войны демократию – проиграем войну, и демократии не будет, потому что будет кацап тут сидеть во главе Украины, и всё будет прекрасно», – воинствовал Вересень.