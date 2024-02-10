В Киеве довольны отсутствием стратегии Сырского и не исключают, что он может проиграть войну

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В украинской армии масса проблем, и не факт, что их сможет решить замена Валерия Залужного на нового главкома ВСУ Александра Сырского.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает содиректор программ внешней политики и международной безопасности киевского центра Разумкова Алексей Мельник.

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«Скажу возможно несколько неожиданную мысль: хорошо, что мы не знаем, какой стратегии планирует придерживаться Сырский. Будем предполагать, что было соревнование стратегий, и между стратегиями Залужного и Сырского победила стратегия Сырского. Еще раз повторюсь — то, что не публикуются детали планов Сырского, это скорее хорошая новость. Потому что мы уже имеем печальный опыт с тем, как накануне наступления детализировано обсуждалась стратегия ВСУ. Возможно это стало одним из катализаторов неудачи украинского наступления, потому что раскрылись детали, которые ни в коем случае не должны были раскрываться», – пишет Мельник в колонке для антироссийского пропагандистского издание «Новое время».

Он напоминает, что можно выиграть десятки битв, но проиграть войну, и надеется, что в случае с Сырским этого не произойдет.

Впрочем, он обращает внимание, что президент Владимир Зеленский, принимая решение о смене главкома, признал, что для Украины наступил критический момент.

«Его к решению замены главнокомандующего побудило то, что необходимо выйти из этого режима стагнации. Все это говорит о том, что момент действительно критический, тяжелый, есть желание переломить ситуацию. Но насколько личностный фактор будет способствовать выходу из сложной ситуации, по крайней мере пока трудно оценить. Потому что если бы причиной увольнения Залужного было его неэффективное управление, или планирование, управление операциями, то тогда логично было бы предположить, что проблема была в главнокомандующем. Но поскольку никто, даже президент, который такие решения принял, не делал таких заявлений, трудно сказать насколько замена руководителя может помочь решить ту массу проблем, о которых мы и так все хорошо знаем, и о которых в том числе президент Зеленский, и новоназначенный главнокомандующий уже заявили», – резюмировал Мельник.