25.12.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Криминал, Общество, Происшествия, Скандал, Спецслужбы, Украина
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В Киеве двое пьяных украинцев пытались украсть новогоднюю елку, ее владелец отбивался топором

В Дарницком районе Киева двое нетрезвых мужчин пытались украсть елку, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций национальной полиции Киева.

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“Около трех часов ночи поступила информация в Дарницкое управление Национальной полиции, что по улице Урловской драка. На место выехал наряд патрульной полиции. Было выявлено двух граждан, на которых указал заявитель”, – сообщили в ведомстве.

Драка началась из-за того, что злоумышленники пытались украсть елку. Когда к ним подошел владелец елки, мужчины попытались напасть на него используя нож и распылив перечный баллончик. Владелец оборонялся топором.

“На них были составлены административные протоколы за 173 и 178 статьей кодекса Украины об административных правонарушениях”, – отметили в отделе коммуникаций.

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