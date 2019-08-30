В Киеве эксперты дружно спели панихиду по украинскому животноводству

30.08.2019, Киев, Владимир Гладков

В связи с массовым сокращением поголовья скота, на Украине складывается дефицит мяса и молока собственного производства, что приведет к росту цен на данную продукцию уже к Новому году.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил председатель «Союза украинского селянства» Иван Томич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Основная ситуация складывается относительно свинины и говядины. Тенденция к росту к Новому году от 10 до 20% однозначно будет. Причина – уменьшение поголовья свиней за последние четыре года на 50%. Животных, большого рогатого скота уже почти нет. Количество производства молока к Новому году тоже сокращается. Это является основной проблемой. До января тоже можно ожидать возрастания (цены – прим. ред.) в пределах 10-20%», – пояснил он.

Председатель общественной организации «Национальный интерес», экономист Игорь Гарбарук также отметил, что на Украине значительно выросли цены на куриное мясо, чем воспользуются поставщики дешевой импортной продукции.

«При прочных равных условиях мы сейчас вышли на уровень цен по курятине с Великобританией, где уровень жизни и зарплаты выше, причем Англия является одной из самых дорогих европейских стран в плане продуктов питания. Мы уже с ними вышли на паритет.

В Польше практически все продукты питания дешевле, чем в Украине. То есть абсолютно все: молоко, яйца, мясо, хлеб, картошка, помидоры, перец, огурцы, капуста – там дешевле, чем в Украине.

Именно это пока что будет сдерживать дальнейший существенный рост цен, потому что, если что, сюда придет европейский импорт. К большому сожалению, это и будет являться ограничительным фактором для дальнейшего сдерживания цен на продукты питания», – резюмировал эксперт.