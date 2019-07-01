В Киеве еще раз подтвердили: встреча Зеленского с Путиным – реальна

01.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина реальна, считают в киевском руководстве, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом в интервью изданию “Левый берег” заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Конечно”, — ответил Данилюк на вопрос журналиста, реальна ли встреча Зеленского и Путина.

Ранее Владимир Путин заявлял, что надеется на восстановление отношений Украины с Россией при новом руководстве страны. Кроме того, Путин надеется, что Зеленский в роли президента “быстро адаптируется”. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков при этом заявлял, что новый украинский лилер вызывает в Кремле “сдержанный оптимизм”.