В Киеве ещё будут в панике избавляться от фото на фоне взорванного Крымского моста – Клинцевич

Новости Украины

Люди, которые радовались смертям в ходе теракта и фотографировались в центре Киева на фоне горящего Крымского моста, ничем не лучше заказчиков и исполнителей.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил руководитель российского союза «Ветераны Афганистана», экс-сенатор от Смоленской области Франц Клинцевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Радовались, получив информацию, что при ударе по гражданским объектам погибли пять человек. Как может радоваться человек тому, что погибли люди? Как можно от этого плясать? Фотографии в центре Киева, которые были подготовлены, с якобы взорванным мостом (может, что-то у них не по плану пошло), но через полчаса эти копии марок в увеличенном виде стояли в центре Киева, и семьями приходили фотографироваться. Хочу сказать однозначно: наступит время, и вы будете всячески скрывать факт вот этого фотографирования и пытаться убрать его из Сети. Хочу проинформировать, что сегодня уже ничего невозможно убрать из Сети, что туда попало. И к этому разговору мы вернёмся. Потому что и те, кто проводил этот теракт, и вы, которые пляшете на смерти и крови людей, случайно попавших в эту ситуацию (при том уж точно водитель КАМАЗА, запланированный изначально и выбранный был, которого вы знали, что убьёте, и проводило это государство во главе с американскими спецслужбами), и вы, господа, тоже от этого не отмажетесь», – пообещал экс-сенатор.

Он добавил, что собраны дела уже на сотни тысяч людей, по которым плачет новый «Нюрнберг».

«Толерантность и терпение России великое, но это предел, который вы перешли. И поверьте, что в ближайшее время в рамках СВО по той концепции, которая сегодня готовится, мы и с бандеровцами, и с фашистами, и с неонацистами однозначно закончим. У нас уже тысячи томов на сотни тысяч людей находятся в правоохранительных органах и так далее, и зафиксирован каждый из ваших шагов. И новый Нюрнбергский процесс, он в Киеве будет, в Донецке или Луганске – не знаю, это примут руководители, те, кому это положено, но он состоится», – подытожил Клинцевич.