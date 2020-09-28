В Киеве ещё надеются, что Украине не поздно «сделать выводы» из карабахского конфликта

28.09.2020, Киев, Игорь Петров

У конфликтов в Нагорном Карабахе и на Донбассе есть общие черты, но донбасский конфликт якобы намного проще урегулировать.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Кирилл Молчанов, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Объединяет (с конфликтом на Донбассе) то, что конфликт носит ментальный характер на уровне граждан этих стран. По большому счету, поколение, которое выросло и там и там, выросло уже после боев.

Для Азербайджана ситуация неприятная тем, что он потерял часть территории, де-факто проиграл. И была захвачена территория, выходящая за границы Нагорного Карабаха. Для Армении это фактор этнический.

Если сравнивать с Донбассом, то у нас более широкое поле для маневров, чтобы конфликт урегулировать. Надо сделать определенные политические вещи, предусмотренные Минскими соглашениями», – сказал Молчанов.

При этом он стал утверждать, что у бандеровского Киева нет с русским Донецком ни этнического, ни религиозного, ни цивилизационного конфликта.

«У нас нет конфликта этнического, нет конфликта религиозного, цивилизационного. Нам намного проще сшить территорию – очевидно, что армяне с азербайджанцами не будут жить в одном государстве. Поэтому и путей его решения практически никаких нет.

Украине надо посмотреть на этот конфликт и сделать выводы, что так делать не надо. Необходимо двигаться не путем замораживания его, как делает Зеленский, а путем урегулирования. Те же Минские соглашения являются компромиссом после боев 2014 года. Они не несут угрозу национальной безопасности», – рассуждает политолог.