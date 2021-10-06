В Киеве ещё надеются на тёплую зиму, но понимают, что промышленности – конец

Украина – энергодефицитная страна, потому любые эксперименты в газовом секторе ставят государство на грань риска потери промышленного статуса.

Об этом говорили участники пресс-конференции в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы энергодефицитная страна, мы закупаем исключительно для отопления, если обратиться к математике, нам нужно около 5 миллиардов кубов купить из других источников, кроме газа своей добычи – это чисто математика.

Поэтому на эти 5 миллиардов нужны деньги, чтобы купить на рынке долгосрочных контрактов или на рынке коротких контрактов, на спотовом рынке. Денег у нас нет ни на то, ни на другое, более того – у нас контрактов нет», – сообщил эксперт по энергосбережению Святослав Павлюк.

«То есть, мы живем сейчас в ситуации, в которой у нас газа может не хватить. Если зима будет тёплой, то мы сможем «пропетлять», если у нас не будет лютого февраля, то в принципе мы можем пройти эту зиму без особых стрессов. Но если у нас отопительный сезон затянется до мая месяца, как в том году мы отапливали, то мы будем иметь проблемы.

Газ физически в газохранилищах есть, но скорость его подъема при небольшом давлении, если сейчас имеем в газохранилищах 14 миллиардов кубометров газа, но при падении его общих запасов менее 7, менее 5 – там резко падает объём, который можно мгновенно поднять», – добавил Павлюк.