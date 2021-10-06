В Киеве ещё надеются на тёплую зиму, но понимают, что промышленности – конец

В Киеве ещё надеются на тёплую зиму, но понимают, что промышленности – конецНовости Украины
Украина – энергодефицитная страна, потому любые эксперименты в газовом секторе ставят государство на грань риска потери промышленного статуса.
Об этом говорили участники пресс-конференции в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы энергодефицитная страна, мы закупаем исключительно для отопления, если обратиться к математике, нам нужно около 5 миллиардов кубов купить из других источников, кроме газа своей добычи – это чисто математика.
Поэтому на эти 5 миллиардов нужны деньги, чтобы купить на рынке долгосрочных контрактов или на рынке коротких контрактов, на спотовом рынке. Денег у нас нет ни на то, ни на другое, более того – у нас контрактов нет», – сообщил эксперт по энергосбережению Святослав Павлюк.
«То есть, мы живем сейчас в ситуации, в которой у нас газа может не хватить. Если зима будет тёплой, то мы сможем «пропетлять», если у нас не будет лютого февраля, то в принципе мы можем пройти эту зиму без особых стрессов. Но если у нас отопительный сезон затянется до мая месяца, как в том году мы отапливали, то мы будем иметь проблемы.
Газ физически в газохранилищах есть, но скорость его подъема при небольшом давлении, если сейчас имеем в газохранилищах 14 миллиардов кубометров газа, но при падении его общих запасов менее 7, менее 5 – там резко падает объём, который можно мгновенно поднять», – добавил Павлюк.
В свою очередь, директор специальных проектов научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев добавил, что газовый кризис на Украине приведёт к закрытию предприятий химической отрасли и дальнейшей аграризации страны.
«Те предприятия, которые потребляют газ как сырьё, то есть, химические предприятия, просто остановят производство, потому что это неподъемная стоимость газа как сырья. Потому что себестоимость продукции химической, изготовленной из этого сырья, это удобрения в основном – аммиак, карбонит, всё, что с этим связанно, все эти товары неконкурентные.
И уже руководство предприятий и Одесского припортового завода, и другие предприятия, большие, например, бывший ПО «Азот», они говорят, что мы не можем ничего выпускать.
И если мы посмотрим структуру украинского экспорта, то до этой реформы в кавычках газового рынка, поступления от экспорта химической продукции были третьими по счёту, на первом были пшеница и масло, потом металлургическая продукция, а третья – химическая продукция.
Сейчас нет ничего, то есть карбонит – ноль, и это значит, что всё, что касается производства, а это 30 минус 18 – где-то 12 миллиардов кубометров, всё, в общем, разные субъекты хозяйствования потребляли, еще сократится и это сделает Украину такой, какой её хотят видеть через несколько лет – исключительно аграрной страной. То есть, у нас не будет реального сектора экономики промышленности», – подытожил Рябцев.
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