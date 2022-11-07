В Киеве фантазируют, как «посиневший от холода Собянин» объявляет о блэкауте в Москве

07.11.2022  21:59 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Идиотизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Россия вводит прокси-силы против киевского режима, напрямую приобщая к конфликту на Украине Иран и КНДР.

Об этом в ходе пресс-коференции заявил политолог Виктор Небоженко, обслуживающий интересы экс-премьера Юлии Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия вводит прокси-силы против киевского режима, напрямую приобщая к конфликту на Украине Иран и...

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«Иран сейчас заявил, что он не давал дроны-камикадзе «Shahed» России, что Россия сама потом воспользовалась. То, что Россия вводит прокси-силы и расширяет войну, это очень опасно, и это говорит о том, что война может расширяться дальше, мы не знаем, где будет следующее столкновение. Но если Иран действительно считает, что совершил геополитическую ошибку, то он может её исправить, он может передать нам, продать в конечном итоге – такое же количество дронов-камикадзе, чтобы мы могли их отправить бомбить инфраструктуру России, особенно перед Новым годом. Мы очень заинтересованы в блэкауте не Киева, как нам намекает мэр Киева, а хотя бы Москвы.

Представляете, посиневший от холода Собянин говорит: «Москвичи держитесь, выезжайте во Владимирскую область, потому что Новый год будет очень холодным», – сочинял украинец.

«Я иронизирую, конечно, но то, что северно-корейские голодные дивизии могут оказаться на донецком фронте, то, что иранские ракеты и дроны уже используются против гибели украинских людей и уничтожения нашей инфраструктуры – говорит, что война расширяется. И не мы это сделали», – трепался Небоженко.

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