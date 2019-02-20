В Киеве фантазируют: Россия сдаст Донбасс, а мы ей позволим сохранить лицо

20.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Киеву нужно прекратить мечтать о развале РФ, но готовиться к сценарию, когда Кремль «дожмут», Россия сдаст Донбасс, а украинцы совместно с Западом позволят Москве «сохранить лицо».

Такими размышлениями в ходе пресс-конференции в Киеве поделился украинский «эксперт-международник» Алексей Семенной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы отключаем опцию, что Россия развалится, против России будет большая война, которую она проиграет и так далее, если нет этих сценариев, тогда Россия за урегулирование ситуации на Донбассе должна что-то для себя получить – это будет сохранение лица, определенный выход или это будут неформальные договоренности. Давайте будем откровенными: просто так Россия Донбасс Украине не отдаст. Я даже не говорю про Крым, это намного тяжелее.

В вопросе миротворческого потенциала и трех организаций, конечно, ООН является важнее всего. Для Украины ключевая дилемма – хотим ли мы использовать эти международные организации, чтобы дожать Россию на «международном треке», постепенно или более ускоренно, для возвращения контроля над Донбассом, сначала деоккупация, потом реинтеграция – это одна опция, и это сразу мы для себя должны решить. Или другая опция: мы должны найти какую-то роль или предложение для того, чтобы дать сохранить ей свое лицо, и она оттуда вышла. Возможно, даже мы за это что-то получим, но не факт», – заявил украинский эксперт.