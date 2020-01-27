В Киеве гадают, что Зеленский предложит сдать Путину в обмен на Минск-3

27.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина не выполнила ничего из договоренностей, достигнутых на последней встрече Нормандской четверки в Париже. Из-за саботажа Киева есть риск срыва новой встречи. Если же Владимир Зеленский рассчитывает добиться пересмотра Минских соглашений, ему придётся готовить новые уступки Москве. Только так можно рассчитывать на подписание «Минска-3».

Об этом в эфире телеканала 112 заявил бывший замглавы Администрации президента Украины времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже же «нормандский формат» состоялся в Париже. А после этого должна быть хоть какая-то реализация «Минских соглашений». А где хоть один законопроект об особенностях самоуправления на Донбассе? Он даже не зарегистрирован, он никем не разработан даже.

Получается, что на второй встрече в рамках «нормандского формата» говорить могут только о том, о чем же говорили. Потому что туда же нужно приехать с какими-то результатами.

А мы уже видели, что результатов не будут. В том числе, представитель Украины в Трехсторонней группе, которая в Минске заседает, уже заявил, что Украина будет инициировать изменение около пяти пунктов…

Все соглашения являются, как минимум, двусторонними, а это даже не двустороннее – его надо согласовать с лидерами оккупированных территорий и президентом Российской Федерации – основными интересантами совершенно обратного.

Мы же слышали, что президент Путин сказал в Париже – он сказал: «Это же вы подписали, давайте выполнять то, что вы подписали». Это обозначает, что, либо к России нужно будет пойти на уступки в других сферах – не знаю, может быть, этой уступкой был газовый компромисс, а, может, будут еще какие-то. А, может быть, будет какой-то широкий диалог», – заявил Портнов.