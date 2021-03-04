В Киеве гадают, как лучше подстрекать Запад на новые санкции против России

04.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украине нужно «поднимать температуру» на Западе, побуждая его усилить санкции против России. Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины Степан Гавриш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Гавриша, в последнее время Запад не хочет усиливать санкции против России из-за событий на Донбассе.

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«Нам нужно менять стратегию. Во-первых, менять переговорную стратегию, поскольку «Минские соглашения» выбросили Крым, там нет Крыма и вообще о Крыме не говорится.

Вчера приехал глава Совета Европы в Украину и сказал только о том, что нужно что-то делать типа с ситуацией на востоке, но он про Крым не вспомнил, как и не вспомнил о том, что Россия является агрессором. Он сказал, что Россия является частью этого конфликта, поскольку не сделала шагов по выполнению «Минских соглашений».

А Россия говорит: «Мы все сделали, у нас нет обязательств. Есть обязательства между двумя сторонами конфликта – Киевом и ОРДЛО». Потому «Минские соглашения» написаны с одной целью – вывести Россию из конфликта и превратить этот конфликт в гражданский, между гражданами Украины.

В связи с этим нужно искать альтернативу. Россия этим не просто пользуется – это ее оружие гибридное, дипломатическое оружие. Обратите внимание, что за последнее время никаких разговоров об усилении санкций в связи с невыполнением Россией «Минских соглашений» вообще нет. Санкции вводятся в связи с отравлением Навального, в связи с действиями Лукашенко против белорусской оппозиции, что угодно, против мьянмских генералов, а у нас даже разговоров даже нет о том, что могут быть введены санкции.

Потому нам нужно менять стратегию, нужно поднимать температуру международного права, температуру на Западе, что война России против Украины может привести к колоссальному давлению на Европейский союз, в первую очередь. Возобновлять нужно «Будапештский меморандум» – это самое главное», – заявил Гавриш.