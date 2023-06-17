В Киеве гадают: Не рановато ли начали «контрнаступ»?

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Контрнаступление ВСУ имело бы смысл отложить на полтора месяца, поскольку только ко второй половине июля Украина получила бы западную военную помощь в максимальном для этого лета объёме.

Об этом на канале «Да это так» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Запад не един, даже в официальных политических кругах там хватает людей, которые не хотели бы, чтобы Украина не контрнаступала сейчас. Вообще не хотели. В Европе хватает стран, даже в американском Генштабе хватало заявлений, что, возможно, не стоит спешить, возможно, стоит подождать, проанализировать и ещё раз оценить свои шансы. В принципе, по нашей оценке, пик поставок военных на Украину пришёлся бы на вторую половину июля. То есть, мы бы достигли максимальной мощности где-то в конце июля – начале августа», – сказал Бортник.

«Не потеряв своих людей в массе», – отметил ведущий канала Максим Назаров.

«Да. А контрнаступление мы начали – самое позднее – 6 июня. Скорее всего, правильной датой его надо считать 1 июня, когда РДК и «Свободная Россия» зашли на территорию Белгородской области. Это была такая прелюдия контрнаступлению. 4-6 июня уже активизация боёв полноценная с применением западной техники, с продвижением по пяти направлениям или попыткам продвижения. То есть, идёт контрнаступление. Но оно всё же находится в начальной фазе. Возможно, это разведка боем, но я бы сказал, в фазе такого широкого давления с целью выявления слабых мест», – высказался политолог.

Он добавил, что даже в НАТО есть скепсис по поводу данного контрнаступления.

«Никто не обратил внимание, вчера президент Украины западным СМИ сказал, что успешное контрнаступление означает победу Украины в войне. Это очень важное заявление. То есть, в офисе президента и президент считают, что это последняя битва в этой войне. Я так не думаю. Так не думает и Столтенберг, который сказал, что мы не уверены, что это контрнаступление станет даже поворотным пунктом в этой войне», – напомнил Бортник.