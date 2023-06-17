В Киеве гадают: Не рановато ли начали «контрнаступ»?

Вадим Москаленко.  
17.06.2023 16:54
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Контрнаступление ВСУ имело бы смысл отложить на полтора месяца, поскольку только ко второй половине июля Украина получила бы западную военную помощь в максимальном для этого лета объёме.

Об этом на канале «Да это так» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Контрнаступление ВСУ имело бы смысл отложить на полтора месяца, поскольку только ко второй половине...

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«Запад не един, даже в официальных политических кругах там хватает людей, которые не хотели бы, чтобы Украина не контрнаступала сейчас. Вообще не хотели. В Европе хватает стран, даже в американском Генштабе хватало заявлений, что, возможно, не стоит спешить, возможно, стоит подождать, проанализировать и ещё раз оценить свои шансы.

В принципе, по нашей оценке, пик поставок военных на Украину пришёлся бы на вторую половину июля. То есть, мы бы достигли максимальной мощности где-то в конце июля – начале августа», – сказал Бортник.

«Не потеряв своих людей в массе», – отметил ведущий канала Максим Назаров.

«Да. А контрнаступление мы начали – самое позднее – 6 июня. Скорее всего, правильной датой его надо считать 1 июня, когда РДК и «Свободная Россия» зашли на территорию Белгородской области. Это была такая прелюдия контрнаступлению. 4-6 июня уже активизация боёв полноценная с применением западной техники, с продвижением по пяти направлениям или попыткам продвижения.

То есть, идёт контрнаступление. Но оно всё же находится в начальной фазе. Возможно, это разведка боем, но я бы сказал, в фазе такого широкого давления с целью выявления слабых мест», – высказался политолог.

Он добавил, что даже в НАТО есть скепсис по поводу данного контрнаступления.

«Никто не обратил внимание, вчера президент Украины западным СМИ сказал, что успешное контрнаступление означает победу Украины в войне. Это очень важное заявление.

То есть, в офисе президента и президент считают, что это последняя битва в этой войне. Я так не думаю. Так не думает и Столтенберг, который сказал, что мы не уверены, что это контрнаступление станет даже поворотным пунктом в этой войне», – напомнил Бортник.

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