В Киеве гадают о страшном ответе Путина за удар по Крымскому мосту

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Новости Украины

Если Украина отважится нанести удар по Крымскому мосту, президент РФ Владимир Путин расценит это как красную линию и применит тактическое ядерное вооружение. И совершенно не факт, что последует ответ по территории России.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил содиректор программ внешней политики и международной безопасности киевского Центра Разумкова Алексей Мельник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В случае уничтожения Крымского моста будут критически подорваны возможности России перекидывать грузы на территорию полуострова. Это был бы не один крейсер «Москва», а десяток. Министерство обороны уже озвучивало ответы на эти вопросы, также господин Данилов (секретарь СНБО Украины – ред.), в частности. Есть вопрос вооружения, как туда достать, а второе – это политические риски. Если говорить о вероятности разрушения – Крымский мост на сегодняшний день, причем очевидно будет видно, что это удар Украиной нанесен, то это сорвет крышу Путина, это точно. Тогда уже можно будет от него ждать все, что угодно. Я имею в виду реализацию его угроз. Поэтому есть два вопроса – военно-технический, можно ли его уничтожить и чем, и оценка тех рисков, которые несет для Украины подобная акция», – рассуждает украинец.

На вопрос, что может сделать Путин в ответ на удар по Крымскому мосту, Мельник предостерег, что это подтолкнет его к применению тактического ядерного вооружения.

«Я не хотел бы выступать пророком, но если у него есть все-таки размышления или планы относительно применения тактического ядерного оружия, то это может быть тем триггером, который побудит его к такому решению», – заявил «эксперт».

Он отметил, что даже в случае применения Владимиром Путиным ядерного оружия – нет никакой гарантии, что последует ответный удар по территории РФ.

«Я боюсь, что никто не может дать 100% гарантии того, что Путин блефует, и он не прибегнет к применению тактического ядерного оружия, которое не обязательно приведет к ответному ядерному удару. Если это вооружение применено по территории, которая не является территорией страны-члена НАТО, тогда у Путина есть вероятность избежать удара в ответ», – разглагольствует Мельник.