В Киеве глава Пентагона удивил политологов заявлением о «дальнейшей российской агрессии»

19.10.2021 12:25 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

В Киев с визитом прибыл министр обороны США Ллойд Остин, который встретится с руководством Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сегодня Ллойд Остин встретится в Министерстве обороны со своим украинским коллегой Андреем Тараном. Министры обсудят вопросы практической реализации достигнутых договоренностей и перспективы двустороннего сотрудничества, прогресс имплементации оборонной реформы, а также вопросы безопасности в Черноморском регионе, о чем сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

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Кроме этого, Ллойд Остин встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудит с ним вопросы двустороннего сотрудничества и сотрудничества в сфере региональной безопасности.

Политолог Вадим Трюхан считает, что во время визита будет поднят вопрос партнёрства Украины и США вне НАТО.

«Это будет рабочий визит. Это означает, что будут обсуждать вопросы, которые касаются отношения Украины и США, и касаются именно его компетенции, то есть безопасности и обороны. Мне кажется, речь будет идти о том, таким образом используется военная помощь, которую на протяжении последних 7 лет предоставляют США Украине. То есть буду будет такая «сверка часов». Будет обсуждаться дальнейшее расширение или изменение акцентов военного сотрудничества.

Я думаю, что будут обсуждать и политические вещи, например, вопрос главного партнёра США вне НАТО. Я думаю этот вопрос будет поднят несмотря на то, что наша власть иногда себя непоследовательно ведёт. Этот вопрос нужно обсуждать, и скорее всего его будут обсуждать на уровне министров обороны», – считает эксперт.

«Последнее – есть определённая символичность в этом визите. Мы сейчас видим что по линии Россия-Украина, Россия-НАТО, Россия-Запад отношения очень серьёзно ухудшаются после того как было принято решение об отмене ряда должностей в комиссии Россия-НАТО, и после того как начались разговоры о том, что миссия вообще сворачивается. Это тревожный сигнал, следующим шагом может быть какие-то провокации, действия, которые приведут к войне того или иного масштаба.

И то, что сейчас министр обороны США в Украине, будет определенным сигналом для россиян – что Украину не собирается оставлять наедине с раненым зверем, путинской Россией. Это не означает, что они за нас будут воевать, это означает политическую поддержку», – сказал Вадим Трюхан в эфире 4 канала.

Политолог Владимир Корнилов прокомментировал у себя у себя в Телеграм канале ту запись, которую Ллойд Остин сделал у себя в фейсбук, написав что приехал «выразить приверженность укреплению способности Украины сдерживать дальнейшую агрессию России».

«Приехал сдержать «дальнейшую российскую агрессию». Наконец-то хоть кто-то сказал, что в дальнейшем «российская агрессия» (пусть и сдержанная) таки появится на Украине», – отметил Корнилов.

Визит Ллойда Остина в Украину носит рабочий характер и нужен, кроме прочего, для демонстрации поддержки Украины со стороны администрации Байдена. Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил эксперт-международник Украинского центра анализа и менеджмента политики Владимир Воля.

«Министр обороны США ещё не был в Украине. Вот он и едет сюда. Очевидно, он ознакомится тут с какими-то моментами, связанными с военным сотрудничеством, засвидетельствует поддержку, возможно, вручит часть американской помощи, которую здесь ожидают, может быть, будет подписан какой-то меморандум. Визит в целом носит рабочий характер. Каких-то прорывов от него ждать не следует. Все основные стратегические документы были подписаны во время визита президента Владимира Зеленского в США в сентябре. Нынешний визит нужен, кроме прочего, для демонстрации поддержки Украины со стороны администрации Байдена. Я не исключаю, что этот визит приурочен к предоставлению третьей части американской военной помощи, которая была анонсирована», – сказал Воля.

«Я уверен, что это такой парадной визит, который должен подтвердить неизменную поддержку Соединёнными Штатами Америки Украины. Очевидно, этот визит будет очень пафосный, он будет показываться и комментироваться на всех телеканалах, и так далее. Всё это должно добавить уверенности Зеленскому и правительству в том, что они на правильном пути», – сказал в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» политолог Александр Булавин.