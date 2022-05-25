В Киеве гордятся: Мы стали афганцами

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Новости Украины

США решили сделать из Украины второй Афганистан для России, снабжая эту территорию оружием, как в свое время душманов.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил заявил директор киевского Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Перепелицы, США начали стремительно терять статус глобальной державы, поэтому поражение на Украине для них неприемлемо.

«НАТО и Запад решили сделать в этой ситуации фактически России второй Афганистан. Это было очень важно, потому что США фактически проиграли войну в Ираке. Выиграли военную кампанию, но проиграли войну. Поэтому что осталось от Ирака? От Ирака остались рожки да ножки, американцы вынуждены были убраться, убрать свои войска, тем самым они провалили свои позиции на Ближнем Востоке. То же самое – вывели из Сирии и там оставили только небольшую часть спецназа для охраны нефтяных вышек. И все, они ретировались и с Ближнего Востока, и с Персидского залива, и получили поражение еще и в Афганистане», – сказал эксперт.

«Для них Украина – это был шанс реабилитации: «Если мы там потеряли свои позиции как глобальная держава, и мы начали терять этот статус, то давайте хоть тут, в восточной Европе, мы удержим свои позиции». И в этом смысле они решили: «Окей, пусть оккупирует территорию Путин, но мы помним, что там была УПА, повстанческое движение – вот мы им будем «Джавелины» туда, «Стингеры», как моджахедам в Афганистане. Мы будем туда поставлять это стрелковое, но ни в коем случае не тяжелое оружие, ни в коем случае не самолеты. И мы сделаем им второй Афганистан», – заявил Перепелица.