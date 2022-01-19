В Киеве госсекретаря США встретили без хлеба и соли

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Новости Украины

В Киев прилетел госсекретарь США Энтони Блинкен. Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», его самолет приземлился в аэропорту Борисполь.

Встретили высокопоставленного американского чиновника без особых почестей и довольно скромно – не было ни ковровой дорожки, ни оркестра, ни хлеба с солью.

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В планах визита Блинкена – встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и другими украинскими чиновниками. Госдепартамент ранее сообщил, что визит должен «подтвердить приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины».

«Визит проходит в поддержку широких дипломатических мер с нашими европейскими союзниками и партнерами относительно единого подхода в преодолении угрозы, которую Россия представляет для Украины, и наших общих усилий по поощрению России к выбору пути дипломатии и деэскалации в интересах безопасности и стабильности… Госсекретарь также встретится с работниками посольства США в Украине и членами их семей, чтобы рассказать о мерах Госдепартамента по действиям в непредвиденных ситуациях, если Россия решится на дальнейшую эскалацию», – говорится в сообщении посольства США.

После визита в Киев Блинкен отправится в Берлин, где встретится с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок.