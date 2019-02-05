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05.02.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Выборы, Политика, Украина
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В Киеве готовится сговор против Зеленского

Юмористу Владимиру Зеленскому попросту не дадут пройти во второй тур выборов, но даже если случится невероятное, и он победит, то нового президента тут же лишат большинства полномочий.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не верю в то, что Зеленский попадёт во второй тур. Я больше верю в то, что между Порошенко и Тимошенко будет заключён пакт о том, чтобы Зеленский не попал во второй тур. Ни Тимошенко, ни Порошенко не хотели бы видеть своим прямым оппонентом во втором туре именно Зеленского», – заявил он.

По словам политика, даже если Владимир Зеленский всё-таки победит в выборах, украинский парламент сразу же заберёт у него полномочия.

«Даже в случае, если каким-то удивительным чудом Зеленский выигрывает выборы, я сразу могу сказать, какой будет реакция всех, в том числе ныне действующих, политиков. Все без исключения представленные в парламенте политические партии будут вносить изменения в Конституцию и переходить к парламентской форме правления, то есть – переносить основную битву с президентских на парламентские выборы.

Это, на самом деле, для Украины плюс, потому что с 1999 года обсуждается вопрос ликвидации поста президента или значительное сокращение его полномочий. В случае, если Зеленский победит, я уверен, это будет реализовано, никто не даст ему в полной мере управлять государством», – резюмировал экс-депутат.

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