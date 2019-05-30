В Киеве готовы к переговорам только с Галустяном

30.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Россия сможет разговаривать с Украиной только тогда, когда президентом РФ станет комедийный артист Михаил Галустян.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил экс-президент Грузии, бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Политик считает, что сегодня на Украину во главе с президентом-комиком «с надеждой» смотрят все постсоветские страны.

«Сейчас я знаю, что происходит в Грузии, Молдове, Белоруссии, в России, кстати. Все опять с надеждой смотрят на Украину. Сегодня российские журналисты, что меня преследовали, говорят: «Зеленский, Украина». Я говорю: «Ребята, у вас есть товарищ Галустян». Когда Галустян пойдет в президенты и народ России скажет «Путин надоел, выбираем Галустяна», потом разговаривайте с нами», – заявил Саакашвили.

Отметим, что недавно скандально известный украинский сайт «Миротворец», публикующий списки «врагов Украины», внес российского комика и юмориста Михаила Галустяна в свою базу данных.