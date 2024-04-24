В Киеве готовят очередное понижение возраста мобилизации

Вадим Москаленко.  
24.04.2024 19:50
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


К концу года на Украине начнут гнать в бой 21-летних «тиктокеров», которые не собираются воевать.

Об этом в эфире видеоблога политолога Вадима Карасева заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

К концу года на Украине начнут гнать в бой 21-летних «тиктокеров», которые не собираются...

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«У нас сейчас мобилизованная армия, это не кадровая. Для мобилизованной армии необходимы замполиты, воспитатели.

Школьники, которые сейчас сидят в тик-токах, придут в армию. Сейчас набирают 25-летних, потом будут 23, а к концу года – будут 21-лених. Эти тиктокеры скажут: «Нафиг нам это надо», и все сбегут.

А в России снят тот вопрос. У них поставлено патриотическое воспитание, контракты за деньги», – возмутился Стариков.

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