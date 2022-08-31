В Киеве готовят перечень русских памятников в Крыму для уничтожения

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Новости Украины

Экстремистский «меджлиз» и правительство Украины уже сейчас должны задумываться о том, чем заменить в Крыму русские мемориалы, которых не должно быть на полуострое.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил беглый крымский майданщик Андрей Иванец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно решать вопрос демографической деколонизации. То есть те граждане России, которые незаконно переселились массово на территорию временно оккупированных территорий Украины, они должны вернутся в свои регионы, в свою страну, то есть в государство оккупанта – России. Деколонизация символического пространства. В 2018 году мы делали исследование, в Крыму было установлено 127 монументов, памятников, памятных знаков, мемориалов, за этот короткий период оккупации. Это преимущественно были как раз памятники имперского и советско-имперского дискурсов. Они должны быть демонтированы, потому что они установлены незаконно, по моему мнению, и должны быть демонтированы. Но мы должны разрабатывать и позитивную программу, чем они должны быть заменены», – заявил Иванец.

Он заявил, что Украине на этот счёт пора готовить программы уже сейчас.

«Мы должны сейчас совсем по-другому подходить к таким вопросам, должна быть предложена определённая мемориальная программа для Крыма, сотрудничество с меджлисом крымско-татарского народа, с краевой думой украинцев Крыма, и должны уже сейчас готовиться программы, что делать в этой сфере», – добавил беглый крымский майданщик.