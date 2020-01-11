11.01.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Д.Б., Крым, Россия, Скандал, Украина
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В Киеве готовят торжества по случаю 450-летия сожжения Москвы

Украина должна подумать над тем, как на официальном уровне отпраздновать 450-летие со дня сожжения Москвы войском Крымского ханства. Об этом в своем блоге написал главарь запрещенного в РФ Меджлиса, бывший депутат Верховной рады Рефат Чубаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Экстремист подчеркнул, что готов рассмотреть различные предложения по поводу «празднования».

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«3 июня 1571 войско крымского хана Девлет-Гирея захватило и сожгло Москву. Как будем отмечать в следующем году 450-летие этой славной исторической даты? Все предложения выкладываем здесь», – написал Чубаров.

Пользователи соцсети предложили выпустить памятную монету Нацбанка, серию почтовых марок или даже установить памятник Девлет-Гирею в Киеве. Были и более радикальные предложения.

«Может, повторить? Это же русня грезит о повторах истории? Вот они обрадуются!», – предложила Татьяна Лабунская.

«В том походе, по данным историков, было от 60 000 всадников. Где мы их сейчас столько наберем?» – с сожалением возразил Чубаров.

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