В Киеве готовятся к боям с афганским спецназом

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Новости Украины

Россия может привлечь на свою сторону порядка пяти тысяч бойцов афганского сцецназа, который был брошен США после бегства из этой страны.

Теперь афганские силовики, воевавшие против запрещенного движения Талибан, взявшего власть, находятся в Иране и могут быть задействованы на Украине.

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Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военный эксперт Александр Кореньков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В Иране может быть до 40 тысяч афганских силовиков, которые выехали туда с августа прошлого года. Это не только спецназ, это местная полиция, разные, в том числе солдаты. Но я встречал такую цифру, что планируется «вагнеровцами» завербовать до пяти тысяч этих спецназовцев. В принципе, эта цифра реальна», – скзаал эксперт.

«Пять тысяч человек, именно этих коммандос, которые скрываются в Иране, считая, что 600 из них могли поехать в США или в Канаду последними рейсами, учитывая, что несколько сотен или до тысячи перешли к повстанцам, в принципе, пять тысяч – это реальная цифра», – заявил Кореньков.