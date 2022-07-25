В Киеве готовятся к десятилетиям противостояния с РФ

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Новости Украины

Украина не должна рассчитывать, что американские вооружения помогут ей разрешить конфликт на своей территории в свою пользу. Готовиться нужно к десятилетиям противостояния с Россией.

Об этом в интервью украинской пропагандистке Инге Мезере заявил киевский политолог Юрий Романенко, призывавший к убийствам российских журналистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны реалистично смотреть на проблему и на то, что мы с Россией будем разбираться на протяжении десятилетий, соответственно, таким же образом выстраивать свою экономическую политику, военную политику, государственную политику и радикально перестраивать государство, а не находиться в позиции розовых пони, которые колеблются, каждый день зависят», – сказал эксперт.

«Новость пришла – появление четырех «Хаймарсов» рассматривается чуть ли не как магическое оружие, которое изменит ход войны здесь и сейчас. Это не так, даже 100 «Хаймарсов», конечно, существенно могут повлиять на ситуацию на фронте, но все равно они не изменят того факта, что ключевым фактором в этой войне являются люди, которые должны быть конкретно организованы, конкретно экипированы, конкретно накормлены, доставлены и так далее, и так далее. В этом плане Украине еще огромная работа предстоит в модернизации своей экономики под нужды войны, под нужды конфликта долгосрочного», – заявил Романенко.