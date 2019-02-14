В Киеве готовятся к локальным бунтам после выборов
Если победа на президентских выборах на Украине будет явно сфальсифицирована или власть предпримет какие-то радикальные действия по отношению к основным кандидатам, страна рискует погрязнуть в социальных бунтах.
Об этом на пресс-конференции в Москве заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам эксперта очередного повторения Майдана не будет, произойдут бунты на местах.
«Протестные настроения с дулей в кармане, когда готовы противостоять, но все таки ждут и надеются на выборы, могут выплеснуться. Предпосылки для выплескивания есть. Я бы не использовал слово Майдан, потому что это будет что-то другое, что-то бунтарское, многоцентровое, не обязательно даже в Киеве”, – сказал политолог.
“В случае, если будут допущены какие-то радикальные действия в отношении любого из влиятельных кандидатов, высока вероятность мощной протестной акции, причем, многоцентровой, прежде всего с опорой на регионы”, – отметил эксперт.
Также он полагает, что после второго тура выборов есть риск социального взрыва.
“Я думаю, что и кандидат от власти может столкнуться с проблемой непризнания и недоверия к результату. Вспомним 2004 год, так украинцы уже себя вели. Причем самые разные социальные группы и самые разные политические институты. Не Майдан, но социальный бунт – вероятность очень высока и продолжение политического кризиса власти с популяризацией темы приблизить парламентские выборы», – заявил Ермолаев.
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