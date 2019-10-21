В Киеве готовятся к потере новых территорий

21.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина расписывается в собственной несостоятельности как государства, все идет к тому, что вкупе с Крымом и Донбассом от нее отвалится еще ряд регионов.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, если президент Владимир Зеленский не сможет выполнить «Минские соглашения» и вернуть Донбасс в состав Украины, согласно прописанному плану, то от Украины останется лишь малая часть с лояльным националистам населением.

«Команда Зеленского, чувствуя свою слабость в вопросе войны и мира, чувствуя свою несостоятельность, низкую авторитетность в регионе и чувствуя неуверенность в будущих возможных переговорах с Россией по поводу войны и мира, будущего отношений, подыгрывает тем, кто хотел бы войну завершить новой стеной и мотивировать всех на прощание с Донбассом.

Выгодно ли это России будет в итоге? Выгодно, потому что Россия – неважно, путинская или постпутинская, она по донбасской проблеме получает главный исторический аргумент – Украина не в состоянии сохранять свою территориальную целостность, не в состоянии сохранять единство регионов, разных и разноустроенных и в итоге несостоятельна как государство. Потому что у нее слабы институты государственности. Шикарный козырь.

Выгодно ли это Киеву? Парадокс, но выгодно, потому что чему нас должны были научить уроки, связанные с режимом Порошенко? Некоторую часть элиты в Украине абсолютно устраивает малая Украина, в которой нет Крыма, Донбасса, а, может быть, не будет еще ряда неудобных регионов, требующих особых отношений», – заявил Ермолаев.