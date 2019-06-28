В Киеве готовятся к ударам Москвы, «умело использующей дух капитализма»

28.06.2019, Киев, Ольга Козаченко

После снятия санкций с российской делегации в ПАСЕ и ее возвращение в организацию Украине следует готовиться к экономическому и финансовому ударам со стороны Москвы.

К такому выводу на своей странице в Facebook приходит директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.

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«Вне всяких сомнений, что после возвращения РФ в ПАРЕ, нам незамедлительно следует подготовить комплексную антикризисную Программу по минимизации негативных последствий на случай наступления самого худшего сценария до конца 2019 – начала 2020 годов. Теперь мы увидели, как российская сторона, умело используя дух капитализма «старой» Европы, может искусно выжидать и грамотно торговаться», – предупреждает Гончаров.

«Осмелюсь предположить, что первым последует экономический удар – это затягивание газовой удавки, т.е. отказ РФ от транзита через украинскую ГТС российского газа (потери доходов «Укртрансгаза» в 2020г. могут составить до 3-х млрд. долл. США), а также не подписание договора с Украиной о поставке нам этого газа (срыв подготовки к отопительному сезону). Вторым может быть нанесен финансовый удар – это в том случае, если Высокий суд Лондона вынесет решение взыскать с Украины в пользу России долг по еврооблигациям в размере 3-х млрд. долл. США (вот только где деньги на это брать?)», – пишет киевский экономист.

При этом он призывает не отчаиваться, говорит, что выход есть и призывает команду президента Зеленского «сформулировать основные узлы проблем и подготовить антикризисную программу», хотя и сомневается в ее достаточной компетенции.

«Что ж, посмотрим, насколько оперативно и профессионально они способны принимать в сложных условиях наиболее смелые и оптимально точные решения. Да, теперь важно быть, а не казаться», – резюмирует Гончаров.