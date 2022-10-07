В Киеве готовятся к затяжной войне – для ВСУ закупают зимнюю форму
Украина не рассчитывает закончить войну до конца нынешнего года.
С таким признанием в Телеграм фактически выступила заместитель украинского министра обороны Анна Маляр, отчитавшись о закупке зимней формы для ВСУ.
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«В целом мы движемся в определенном графике. По главным позициям зимней формы, которые находятся на контроле, до 15 октября должны быть обеспечены первичные потребности. Далее будет более точечная работа с частями», – написала Маляр.
По словам чиновницы, некоторые позиции уже полностью закрыты- например, по термобелью. Еще некоторые будут закрыты поставками до конца этой недели.
По данным ведомства Алексея Резникова, под погрузкой или в движении по территории Украины, а также за рубежом от иностранных поставщиков, сейчас находится почти 100 тысяч комплектов зимней формы.
«Это то, что движется в сторону складов. Как я уже говорила, сейчас главный вопрос – это обеспечение логистики», – уточнила заместитель министра обороны.
Маляр добавила, что по бронежилетам и шлемам – сохраняется уже привычный для многих ритм:
«По состоянию на сейчас Минобороны уже сформировало для ВСУ резерв из более 160 тыс. бронежилетов», – уточнила чиновница.
По ее словам, в период с 29 сентября по 5 октября Министерством обороны для обеспечения подразделений ВСУ передано:
- 14,7 тыс. ед. бронежилетов,
- 17,5 тыс. ед. шлемов,
- 37,5 тыс. зимней обуви,
- 15,9 тыс. курток зимних.
Кроме этого передано:
- 34,4 тыс. шапок зимних,
- 67,1 тыс. курток костюма утеплителя (флиска),
- 97 тыс. комплектов белья нательного демисезонного и зимнего.
«В вопросах обеспечения Минобороны сейчас решает задачи, которые последний раз в таком масштабе и объеме возникали только во время Второй мировой войны», – резюмировала Маляр.
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