В Киеве готовятся прорвать блокаду украинских портов через Румынию на Дунае

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Новости Украины

Блокаду украинских портов готовятся прорвать с помощью речного контейнеровоза через порт Измаил. Об этом сообщает пресс-служба Украинского Дунайского пароходства.

По сообщению пресс-службы, в конце мая в Измаиле впервые был сформирован контейнерный караван в румынской Констанце в составе самоходного судна “Капитан Ширков” и пяти барж. На сегодняшний день разгрузочные работы в Констанце завершены и караван частично загружен импортным грузом.

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Планируется, что в конце следующей недели суда будут в Измаиле.

Контейнерное направление – это возможность использовать флот Украинского Дунайского пароходства более эффективно, ведь караваны с зерном, как правило вынуждены совершать обратные переходы в балласте. В то же время, контейнерные перевозки могут быть востребованы как для экспортных операций, так и для импортных.

«Мы начинали контейнерные перевозки с небольших объемов, в апреле-мае доля экспортных грузов в разы превышала импорт. Но нам удалось найти баланс, заинтересовать фрахтователей, сформировать нужные объемы груза в обоих направлениях. Наша идея сформировать контейнерный караван сработала, спрос на контейнерные перевозки будет расти – мы это уже чувствуем», – отметил руководитель пароходства Дмитрий Москаленко.

Вместе с тем, такой логистический маршрут не решает проблему в целом, по причине небольшого обьема перевозок. Ранее Болгария предложила вывезти зерно из Украины через порты Варна и Констанца, если договориться с Владимиром Путиным о безопасных коридорах не удастся. Вместе с тем, такие планы эксперты считают фантастическими.

Сам же Зеленский вчера полностью отверг возможность переправки украинского зерна через территорию Белоруссии.

«Нам предлагали ехать через Белоруссию по железной дороге Мы даже понимаем, какой объем. Но мы понимаем, для чего нам это предлагали. Мы пока не готовы идти за этим форматом и помогать нашим „дружественным“ соседям», — огрызнулся Зеленский, добавив, что Киев не согласится экспортировать зерно через Белоруссию из принципа.

Перед этим президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Украине вариант вывоза зерна через территорию республики. Однако он выдвинул условием такой сделки разрешение на экспорт белорусских товаров через порты ФРГ, Польши и Прибалтики наряду с украинским зерном.

Напомним, по словам Владимира Путина, Россия не видит препятствий для вывоза зерна с Украины. Он предложил Киеву разминировать еще контролируемые им порты и грузить суда зерном. С этой целью в Стамбуле уже работает совместная с турками группа представителей Москвы, а турецкие специалисты готовы вести разминирование акватории. Далее российские военные корабли будут сопровождать сухогрузы с зерном для их безопасности.

В самой России уже успели раскритиковать готовность власти на такие уступки и щедрые жесты, считая их неоправданными, поскольку Россия “за так” отдает в руки противников свои стратегические козыри.

«Россия готова обеспечить беспрепятственный вывоз украинского зерна через подконтрольные ей порты. Серьезное заявление. После такого заявления даже мировые цены на зерно снизились. Большой шаг навстречу Западу и Украине со стороны России. Наверное или ЗВР РФ Запад разблокирует в ответ или оружие больше Украине не будет поставлять. Может Украина больше Донецк обстреливать не будет. Иначе – зачем?», – недоумевает политик Олег Царев, резюмируя подобные критические настроения.