В Киеве грозят отомстить «мощным ответом» за точные удары ВС РФ и свой же провальный «контрнаступ»

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Украина провела работу над ошибками после проваленного прошлогоднего «контрнаступа», копит силы для удара, но уже не впадает заранее в бравурную риторику о кофе в Крыму или походе на Москву.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский эксперт по авиации, заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы делаем работу над ошибками, если говорить о наших планах о контрнаступлении, которым не получилось осуществиться. Мы видим системный подход, когда идёт подготовка к получению вооружений, мы не говорим, что у нас будут какие-то амбициозные планы дойти до Москвы. И при этом мы готовимся, получаем самолёты, усиливаем определённые нарративы относительно применения западных [неразборчиво] по территории РФ, по стратегическим объектам. Поэтому я бы сказал, что это поэтапный комплексный подход, и с точки зрения стратегических действий, которые происходят сейчас со стороны Украины, я бы отметил, что всё это готовится к такому мощному ответу РФ за все те массированные обстрелы, которые ранее осуществляла РФ», – пригрозил Храпчинский.

«РФ всё уже ощущает, потому что они уже начинают активно снова разгонять свою старую шарманку о возможности бить ядерным оружием. Хотя при этом поражены системы, типа «Воронеж-ДМ» или «Воронеж-М», что подтверждает, что Россия не защищена, они даже не могут защитить свои стратегические объекты. Ну и плюс передислокация стратегической авиации в Оленью. И последнее время меньше применение самолётов для массированных ударов. Поэтому в действительности всё показывает на то, что сейчас идёт подготовка к более активной работе с нашей стороны, для того, чтобы нанести сильнейший удар по территории РФ или даже по частям оккупированной территории Украины», – разошелся украинский эксперт.