В Киеве грозят отомстить «мощным ответом» за точные удары ВС РФ и свой же провальный «контрнаступ»

Вадим Москаленко.  
30.05.2024 22:28
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина провела работу над ошибками после проваленного прошлогоднего «контрнаступа», копит силы для удара, но уже не впадает заранее в бравурную риторику о кофе в Крыму или походе на Москву.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский эксперт по авиации, заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина провела работу над ошибками после проваленного прошлогоднего «контрнаступа», копит силы для удара, но...

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«Мы делаем работу над ошибками, если говорить о наших планах о контрнаступлении, которым не получилось осуществиться. Мы видим системный подход, когда идёт подготовка к получению вооружений, мы не говорим, что у нас будут какие-то амбициозные планы дойти до Москвы.

И при этом мы готовимся, получаем самолёты, усиливаем определённые нарративы относительно применения западных [неразборчиво] по территории РФ, по стратегическим объектам.

Поэтому я бы сказал, что это поэтапный комплексный подход, и с точки зрения стратегических действий, которые происходят сейчас со стороны Украины, я бы отметил, что всё это готовится к такому мощному ответу РФ за все те массированные обстрелы, которые ранее осуществляла РФ», – пригрозил Храпчинский.

«РФ всё уже ощущает, потому что они уже начинают активно снова разгонять свою старую шарманку о возможности бить ядерным оружием. Хотя при этом поражены системы, типа «Воронеж-ДМ» или «Воронеж-М», что подтверждает, что Россия не защищена, они даже не могут защитить свои стратегические объекты.

Ну и плюс передислокация стратегической авиации в Оленью. И последнее время меньше применение самолётов для массированных ударов. Поэтому в действительности всё показывает на то, что сейчас идёт подготовка к более активной работе с нашей стороны, для того, чтобы нанести сильнейший удар по территории РФ или даже по частям оккупированной территории Украины», – разошелся украинский эксперт.

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