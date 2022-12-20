В Киеве грозят признать Байдена зависимым, если он не даст дальнобойные ракеты в ближайшие недели

Глава президентского офиса Андрей Ермак и посол Украины в США Оксана Маркарова должны висеть на руках у советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана и не давать ему прохода, требуя предоставить дальнобойное оружие Украине.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Чалый пригрозил, что перестанет считать президента США Джо Байдена независимым, если такое оружие не предоставят Украине в ближайшие недели.

«Если они этого не сделают в ближайшие недели, это будет не просто ошибка, это будет катастрофическая ошибка с их стороны. Потому что, извините, ресурс Украины ограничен, он не неисчерпаем. Особенно человеческий ресурс, это не просто так. Потому я считаю, наш голос по поводу предоставления такого оружия сейчас должен быть повышен в разы. Я, если бы оставался в Вашингтоне, то, наверное, стоял бы около кабинета Джейка Салливана и просто ему прохода не давал бы. Я бы его заставил это решение согласовать, просто заставил. Потому что Пентагон и частично Госдеп на это соглашаются, разведка также. Разведка – есть нюансы, но основное политическое решение – Белый дом, и фамилия этого человека – Джейк Салливан», – сказал дипломат.

«Поэтому я надеюсь, что Джейк Салливан, как человек опытный и отличник Гарварда, Йелля, он сделает, наконец, какое-то решение в своей жизни правильное в это сложное время, а Андрей Ермак, который является его партнером в Украине, подтолкнет его к этому. Потому что они часто разговаривают, встречаются, часто мы видим, как они красуются оба. Извините, Джейк Салливан должен снять барьер перед Джозефом Байденом для того, чтобы предоставить ATACMS ракеты, 300 километров хотя бы, и дальние дроны. Если этого не будет в ближайшие недели, я буду считать Джозефа Байдена очень зависимым от мнения какого-то ограниченного круга лиц», – заявил Чалый.