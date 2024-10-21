В Киеве грозят «спецоперацией» ВСУ в Молдове в случае поражения прозападных сил

Анатолий Лапин.  
21.10.2024 19:42
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Молдова, Нацизм, Общество, Политика, Приднестровье, Россия, Терроризм, Украина


Если в результате политических процессов в Молдове к власти придут антизападные силы, Украина будет вынуждена провести «спецоперацию» в этой стране с целью поддержки прозападных политиков.

Об этом в эфире видеоблога «UkrLife с Людмилой Немырей» заявил работающий на Петра Порошенко украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если в результате политических процессов в Молдове к власти придут антизападные силы, Украина будет...

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Свои выводы Голобуцкий объяснил тем, что для Украины слишком опасно иметь в тылу пророссийское правительство.

«Если бы в Молдове сейчас находился дружественный или союзный, не дай Бог, режим России, это было бы огромной для нас проблемой. Более того, я бы сказал, что если бы была угроза прихода пророссийских сил, скорее всего, украинские войска будут вынуждены, – конечно, по просьбе власти или тех сил, которые занимают проевропейские позиции, просто провести специальную военную операцию.

Я тут абсолютно не шучу – это вопрос выживания нашей страны. Если мы ничего не можем сделать, по крайней мере сейчас, с Северной Кореей или с Ираном, то в таких ситуациях с Молдовой мы можем что-то сделать», – заявил Голобуцкий.

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