В Киеве грозятся бросить в бой новую «супер-модификацию» Bayraktar

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Турция вместе с Украиной работает над новыми модификаицями БПЛА «Байрактар», которые позволяют успешно поражать морские цели. «Байрактары» себя хорошо зарекомендовали и в разведке, и в поражении катеров.

Об этом в эфире «Radio NV» сообщил начальник кафедры военно-морских сил Национального университета обороны Украины Степан Якимьяк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Байрактар tb-2, а именно этот образец беспилотного комплекса стоит у нас на вооружении, имеет отменные возможности оптикоэлектроники, позволяющие выявить цели на значительном расстоянии. Находясь по сути над нашим побережьем, он может обнаружить поверхностные цели в диапазоне 200 километров при хорошей погоде, и в этом смысле он незаменим, заверил эксперт. – Я хочу подчеркнуть, что этот инструмент играл и играет очень важную роль для ведения разведывательного наблюдения за морскими районами. Мы, условно говоря, видим все. Противник в этот момент почти ничего не видит. Его знаменитые дроны, что с первых дней летали над Одессой, как говорят, вчерашний день. А «Байрактары» обнаруживали большие корабли и позволяли наводить цели. Это было нашим преимуществом в понимании ситуации на море».

Якимьяк заявил, что заслуга «Байрактара» якобы в уничтожении трех боевых катеров ЧФ РФ в районе острова Змеиный при наличии сил береговой обороны.

«Одним аппаратом были нанесены удары по двум катерам, один из них сразу утонул, другой позже. Потом противник стал применять противоракетные комплексы «Тор» и «Панцирь», но в отдельных случаях благодаря усовершенствованию этих образцов вооружения мы имеем определенные возможности бороться с противником, – уверял представитель ВМСУ. – Поэтому техника усовершенствуется, «Байрактар tb-2» усовершенствуется, и в дополнение к этому Турция работает вместе с Украиной не только по строительству завода, но и над созданием новых беспилотников, этот и еще один образец немного большего класса тяжелых беспилотников, которые имеют различные скорости и будут успешно бороться с любыми силами, в частности, на море».