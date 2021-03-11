В Киеве грозятся после возвращения Крыма выселить всех русских

11.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Русские, которые хотят переехать в Крым на ПМЖ, должны помнить, что им не миновать ответственности за «колонизацию» полуострова.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экс-сотрудник «министерства временно оккупированных территорий» Украины, руководивший разработкой персональных санкций против иностранцев, русофоб Сергей Мокренюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Мы должны объяснять и демонстрировать, что те, кто совершил преступления, те, кто помогает установить российскую власть в Крыму, будут нести ответственность – уголовную или другую, но ответственность.

Мы сегодня должны дать ответ на вопрос, а что мы будем делать с решением, которое в прошлом году принял президент РФ и отнёс 98% территории Крыма к так называемой приграничной зоне, и таким образом запретил иметь в собственности земельные участки гражданам Украины.

Это не только те, кто живёт в Крыму, это харьковчане, киевляне, одесситы, и таких много. У них нет прав, и до 21 марта этого года должны их продать или их заберёт РФ, их кому-то передадут.

Что мы будем делать с теми людьми, которые получат в собственность эти незаконные земельные участки? Мы сегодня должны дать ответ на этот вопрос для того, чтобы там человек задумался, а может не стоит покупать такой земельный участок?» – заявил Мокренюк.

«Некоторые неосторожные высказывания украинских топ-чиновников о том, что мы не будем задавать вопросы тем, кто переехал в Крым из РФ, дали чрезвычайно вредный преступный месседж о том, что все граждане РФ могут ехать в Крым безнаказанно.

Но это откровенная глупость, потому что сегодня, каждый день Украина как самостоятельное государство-суверен принимает решения о том, как и какие граждане других стран имеют право находиться на Украине и на каких условиях.

И если нам кажется, что это неправильно, то Украина принимает решение о выдворении. Это законно, справедливо и отвечает стандартам международной практики.

Это означает, что, в действительности, как только украинская власть поднимет флаг над Симферополем, то встанет вопрос, кто из граждан РФ, которые сегодня колонизируют полуостров, будет выселен и каким образом. И об этом мы должны говорить для того, чтобы человек, который туда ехал, осознавал последствия», – призвал экс-сотрудник миноккупации.