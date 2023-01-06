В Киеве грозятся свергнуть Лукашенко

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Киев всегда должен помнить об угрозе со стороны Белоруссии и готовиться к ответному удару.

Об этом на канале объявленного СК РФ в розыск за призывы убивать российских журналистов киевского политолога Юрия Романенко заявил близкий к украинским спецслужбам политолог Виталий Кулик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Отбрасывать вероятность что со стороны Беларуси возможны какие-то действия я бы не стал. Более того, сейчас они увеличивают численность Военно-воздушных сил на территории Беларуси. Уже есть заявления об увеличении количества самолётов, о переброске нового вооружения, размещение тактических ядерных ракет на территории Беларуси», – сказал он.

Кулик пообещал, что на Украине найдётся достаточно бойцов для свержения президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Если это вдруг произойдёт, у нас объективно исчезнут политико-дипломатические условности касательно недопустимости перехода через границу белорусских вооруженных подразделений, и освобождения белорусов от оккупационного режима Лукашенко. Думаю, найдётся достаточное количество добровольцев, которые помогут братскому белорусскому народу вернуть власть в Беларуси», – добавил политолог.