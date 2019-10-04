04.10.2019, Киев, Игорь Петров
 
Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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В Киеве грозятся вернуть Донбасс «ударом приклада в зубы»

Президенту Украины грозят акциями протеста 14 октября с целью продемонстрировать, что обиженное националистическое меньшинство еще способно дать отпор мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

Об этом в эфире телеканала «Магнолия ТВ» заявил украинский праворадикал и экс-участник «АТО» Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас уже братья и сестры в Киеве поднимаются волной возмущения этими капитуляционными планами Зеленского. Вчера несколько тысяч людей уже вышли к Администрации президента протестовать.

В воскресенье выйдет еще больше. Присоединяйтесь к акции протеста. Выходите на улицу.

В это воскресенье, 14 октября, будет масштабная акция протеста, будут участвовать все патриотические силы Киева.

Наше с вами место на улице. Мы должны сделать так, чтобы Зеленский нас боялся больше, чем он боится Путина.

Жители оккупированных территорий способны любить того, кого боятся.

Сейчас Украина дала слабину, они начинают быковать.

Видите, что они пишут в интернете? Это нам не нужно.

Удар прикладом в зубы отрезвляет мозги любого ватника на оккупированных территориях», – храбрится нацист.

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