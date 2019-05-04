В Киеве грозятся вычислить всех, кто получил паспорт РФ

04.05.2019, Киев, Владимир Гладков

В России существуют федеральные реестры граждан, благодаря которым узнать, кто и когда из бывших украинцев получил российское гражданство, не составит труда, поэтому такая возможность должна «предостеречь» жителей Донбасса от оформления паспортов РФ.

Об этом в эфире телеканала «5 канал» заявил заместитель министра по делам «временно оккупированных территорий» Юрий Грымчак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В России есть реестры граждан, они открыты, в том числе, и здесь есть моменты. Вы знаете о том, что в Российской Федерации разрешено иметь два, три, четыре, сколько угодно гражданств? Но там есть нюанс: ты обязан сообщить, что у тебя есть другое гражданство, кроме российского. И вот эти реестры открыты.

Даже сама угроза потерять гражданство Украины будет сдерживающим фактором сегодня, мне так кажется… Мы должны людям, которые там, объяснить, что, если вы добровольно на это идёте, мы все равно об этом узнаем. Не сейчас, может, через полгода, через год – но мы будем знать, что вы являетесь людьми, которые предали собственную страну во время боевых действий на нашей территории. И мне кажется, что это будет более правильно», – заявил чиновник.