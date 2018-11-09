В Киеве грузовик протаранил машину нардепа Лещенко

09.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

В Киеве на большой окружной дороге произошло ДТП с участием авто нардепа Сергея Лещенко.

Об этом сообщил народный депутат Украины Мустафа Найем, который находился на месте ДТП.

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“Это правда (о ДТП – ред.) Он (его автомобиль нардепа – ред.) стоял на обочине и его протаранила фура. С Сергеем все хорошо – по предварительным данным его вины в ДТП нет, но была госпитализирована его (Лещенко – ред.) помощница”, – сообщил Найем.

Он добавил, что пока ни месте происшествия находится патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

Со своей стороны в Национальной полиции и Патрульной полиции подтвердили информацию об этом ДТП.

Как сообщают очевидцы, грузовик протаранил легковушку нардепа, когда та остановилась на обочине.

После столкновения грузовик съехал в кювет и перевернулся. Сейчас на месте ДТП работают медики.

“Оказывают помощь водителю грузовика”, – сообщили очевидцы.

Также стало известно, что в ДТП пострадала помощница нардепа.