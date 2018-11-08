В Киеве идут экспертизы в деле о взрывающихся минометах Пашинского

08.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Военный прокурор Центрального региона Украины сделал уточнение по расследованию взрывов минометов “Молот”, поставлявшихся в ВСУ фирмой, близкой нардепу Сергею Пашинскому, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства на странице в Facebook.

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“Военная прокуратура Центрального региона Украины считает необходимым еще раз подчеркнуть, что в настоящее время продолжается проведение Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз Министерства юстиции Украины комплексной судебной экспертизы, в рамках которой проверяется техническое состояние минометов, соответствие их тактико-техническим характеристикам, которые заявлены заводом-изготовителем, и возможность их безопасного использования во время боевых действий. В настоящее время, до получения соответствующих выводов экспертов, оснований утверждать о надлежащем качестве миномета „Молот“ нет”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что 7 ноября 2018 года в средствах массовой информации распространена информация о якобы отсутствии у органов предварительного расследования замечаний к техническому состоянию минометов “Молот” и установлению факта, что главной причиной их взрывов является двойное заряжание и нарушение порядка проведения стрельб личным составом.

Ранее пресс-служба Военной прокуратуры Центрального региона, что, по данным промежуточных выводов расследования взрывов минометов “Молот” на Ровенском полигоне, “объективных данных о ненадлежащем качестве минометов, которые обосновывались материалами дела, не получено”.

Также в ведомстве отметили, что комплексная судебная экспертиза по техническому качеству минометов “Молот” продолжается, следственные действия длятся.

Напомним, ранее было зафиксировано несколько взрывов этих минометов с летальным исходом для обслуживавших их военных.