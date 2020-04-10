В Киеве имитируют расследование убийств боевиками Майдана

10.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Украинские силовики с 6 утра проводят обыск в доме бывшего депутата Верховной рады, активной участницы госпереворота 2013-14 годов Татьяны Черновол.

Мероприятия проводятся в рамках дела о гибели охранника офиса Партии регионов в центре Киева в 2014-м году, который был убит в ходе штурма здания боевиками Евромайдана, среди которых была Черновол.

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Как сообщила Черновол в своем блоге, силовики обвиняют ее в участии в поджоге офиса на улице Липской 10, который майданщики совершили 18-го февраля 2014-го года.

В постановлении Печерского райсуда Киева, которое вручили Черновол, говорится, что это именно она подняла закрывавшие окна офиса жалюзи, куда один из «активистов» забросил бутылку с зажигательной смесью, что стало причиной пожара и отравления токсичными газами охранника офиса.

В доме Черновол силовики искали доказательства ее участия – вещи, оружие или бутылки с зажигательной смесью – будто бы эти предметы неразумная майданщица все эти годы хранила там, чтобы впоследствии доказать свою вину в преступлениях и не избежать наказания.

«Предоставить разрешение… на проведение обыска дома со всеми имеющимися пристройками и сооружениями… с целью выявления и фиксации ведомостей про обстоятельства совершения уголовного преступлениях также обнаружения и изъятия вещей, а именно: женской куртки серого цвета, шлема, ранца черного цвета, женских штанов черного цвета, документов, записок, черновых рукописей или печатных записей, компьютерной техники, флер-накопителей, которые могут содержать признаки совершенных преступлений, самодельных зажигательных зарядов «напалм», металлических прутьев, цепей, огнестрельного, холодного оружия, в том числе травматического действия», – говорится в постановлении суда.

Украинский националист, майданщик Андрей Смолий в своем блоге посчитал, что визит силовиков к Черновол, свидетельствует о «реванше» антимайданных сил:

«К Татьяне Чорновол в 6 утра пришли с обысками. По делу Майдана. Ищут одежду, записи в какие-то вещи. Дело ГБР. Дело на Порошенко в ОГПУ, теперь обыски по делам Майдана. Реванш против Революции Достоинства продолжается. Обратите внимание – не у беркутни обыски, не у регионалов, не у сепаратистов. Правоохранительные органы действуют как во времена НКВД. В 6 утра. Спецназ. Такое впечатление будто берут большого преступника где-то на Донбассе. Однако нет. Это здесь. В мирной Украине. Которая, похоже, уже не мирная. Реванш продолжается».